توصيات مهمة لمزارعي القمح والزيتون والموالح خلال الموجة الحارة

كشف مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة التابع لوزارة الزراعة، عن عدّة توصيات للزراعات القائمة خلال المرحلة الحالية، التي تتسم بارتفاع درجة الحرارة، ما يكون له تأثير كبير على الزراعات القائمة.

توصيات زراعية هامة للقمح

أوضح «المركز» في تقرير، أنّ مزارعي القمح عليهم توفير رطوبة أرضية كافية تحت النباتات اليوم، وإضافة «نترات البوتاسيوم مع عالي الماغنسيوم»، لافتًا إلى أنّ القمح دخل مرحلة طرد السنابل من فترة، وهو في مرحلة الطور اللبني أو بداية العجيني، وهما مرحلتين حساستين جدا لأي ارتفاع في الحرارة بسبب زيادة التبخر.

تكثيف الرش بمركبات التحجيم للبصل

وفيما يتعلق بمزارعي البصل المقور، أكد المركز ضرورة تكثيف الرش بمركبات التحجيم مثل سترات البوتاسيوم وسلفات البوتاسيوم والكالسيوم بورون والبورون 11-14% ومادة مبيوكوات كلوريد 25%، أما مزارعي الفاصوليا الصيفي، فيجب عليهم تكثيف الرش ضد حشرات المن والتربس المتوقع انتشارها خلال هذه الأجواء بسبب الجو المتذبذب المتقلب، كما أنّه لابد من حقن مبيدات أعفان الجذور مع أقرب رية بـ«مون كت 400 جم + 500 جم توبسين».

رش وقائي عاجل ضد لفجة الأزهار لأشجار الموالح

ولفت إلى ضرورة الرش الوقائي العاجل ضد لفحة الأزهار والانثراكنوز والحشرات القشرية لأشجار الموالح بمركبات «الرش باكروبات منكوزيب مع ازوكسي استروبين»، أما الزيتون، فأكد أهمية الاستعداد لمعالجة الارتباك المتوقع حدوثه في النمو مع بداية موسم النمو، خاصة للمحاصيل في مرحلة التزهير المبكر.

تهوية الزراعات أسفل أنفاق البلاستيك

وأكد ضرورة إجراء عمليات التهوية للزراعات أسفل أنفاق البلاستيك خلال فترات النهار ثم إعادة تغطيتها ليلا، أما الزراعات في مرحلة النمو الخضري قبل التزهير فيكون الري في الصباح، مع إضافة جرعة التسميد بالمعدلات 2 كجم سلفات نشادر و2 كجم سلفات بوتاسيوم ذواب مع لتر حمض فوسفوريك وتكرر مرتين أسبوعيًا، أما الزراعات في مرحلة الإزهار والعقد فيتم الري صباحا، ويضاف 2 كجم نترات نشادر مضاف عليها 4 كجم بوتاسيوم ذواب، إضافة إلى نصف لتر حمض فوسفوريك.

وتابع أنّه يجب الرش بعالي الفسفور مع بوتاسيوم فوسفيت بمعدل 2-3 جم للتر مع سماد متوازن 19:19:19 بمعدل 1 كجم للفدان يليها رشة بالبورون مولبدنيوم بمعدل لتر للفدان بالتبادل مع الكالسيوم بورون، ونظرًا للزيادة الكبيرة في الرطوبة النسبية بسبب الشبورة الكثيفة صباحًا فلابد من إجراء عمليات التهوية في المواعيد المذكورة مع تكثيف برنامج الوقاية من الأمراض الفطرية والبكتيرية.