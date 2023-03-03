السيطرة على حريق شقة سكنية في طنطا.. والأهالي يقدمون مساعدات للأسرة

أقدم أهالي قرية شوبر التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، على تقديم بعض المساعدات المادية، عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، إلى أسرة متضررة بعد نشوب حريق هائل داخل شقتهم السكنية، والتهمت النيران جميع محتوياتها، بحسب ما قاله السيد عبد الله، أحد أهالي القرية لـ«الوطن».

حريق بشقة سكنية

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق هائل داخل شقة سكنية بقرية شوبر بمركز طنطا بمحافظة الغربية، بسبب لمبة تستخدم لتدفئة الدواجن، وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجرى الدفع بسيارات من قوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى الشقق السكنية المجاورة، بعد أن استمرت النيران قرابة الـ4 ساعات.

ماس كهربائي

كما جرت عملية تبريد موقع الحريق خشية اندلاع النيران مرة أخرى، وذالك دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، بسب انفجار دواية لمبة تستخدم في تدفئة الدواجن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.