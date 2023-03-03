انخفاض أسعار الدواجن في المحافظات اليوم.. البانيه يتراجع 20 جنيها

تواصل أسعار الدواجن ومشتقاتها تراجعا بنسبة ملحوظة، إذ هبط سعر البانيه نحو 20 جنيها في الكيلو الواحد بالمحلات التجارية ومنافذ البيع المخفضة الخاضعة للدولة منذ بدء هبوط الأسعار، حسبما أعلنت عنه بورصة الدواجن اليوم، ما يبشر بتوالي انخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2023.

أسعار الدواجن بالمحلات التجارية ومنافذ البيع المختلفة

تستعرض «الوطن» أسعار الدواجن بالمحلات التجارية ومنافذ البيع المختلفة وكذلك أسعار الدواجن داخل المزارع بكافة أنواعها بمحافظات مصر.

تراجعت أسعار الدواجن بالمحافظات والبانيه يخسر 20 جنيها في الكيلو:

تتراوح أسعار الدواجن البيضاء بالمحافظات اليوم للمستهلك داخل المحلات التجارية 74 حتى 76 جنيها للكيلو.

- فيما تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بالمزارع ما بين 68 حتى 69 جنيها للكيلو.

- يترواح أسعار البانيه بالمحافظات 158 جنيها حتى 165 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر كيلو الوراك للدواجن البيضاء من 83 حتى 85 جنيها بمنافذ البيع للمستهلك.

- يتراوح أسعار الدواجن الساسو 110 حتى 115 جنيهات للكيلو للمستهلك، فيما تراوحت أسعار الدواجن الساسو بالمزارع 99 حتى 100 جنيه.

- تراوحت أسعار الدواجن البلدي ما بين 105 حتى 107 جنيهات.

- فيما ترواحت أسعار الدواجن البلدي بالمزارع ما بين 98 حتى 99 جنيها.

- يتراوح أسعار الدواجن الأمهات الأبيض للمستهلك 76 حتى 78 جنيها للمستهلك فيما تراوحت أسعارها في المزارع 64 حتى 65 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو كبدة وقوانص بالمحافظات ما بين 83 حتى 85 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو جناح الدواجن البيضاء ما بين 58 حتى 60 جنيها.

تراجع أسعار الفراخ

وقال مجدي جاب الله بالغرفة التجارية في الفيوم بتصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن تشهد تراجعا وفق ما أعلنته بورصة الدواجن داخل المنافذ المخصصة لبيعها، ليتراوح سعر الدواجن البيضاء بالمحافظات للمستهلك 74 حتى 76 جنيها، فيما يتراوح سعر البانيه من 158 جنيها حتى 165 جنيها باختلاف المحافظات حسب العرض والطلب.