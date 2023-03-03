القوات المسلحة تنشر فيلم «الشهيد خالد».. «فيديو»

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، منذ قليل، فيلما قصيرا بعنوان «الشهيد خالد»، من انتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وذلك في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم.

بدأ الفيلم بمشهد تمثيلي لأحد أبطال الصاعقة المصرية، الذي ولد نجله أثناء إحدى المداهمات في شمال سيناء، وهي المداهمة التي استشهد فيها.

ويروي الفيلم تولي والده -الفنان سيد رجب- تربية الشهيد منذ صغره على فضل الدفاع عن الوطن، حتى أصبح ضابطا في صفوف القوات المسلحة، وأكد أن الفريق عبد المنعم رياض، الجنرال الذهبي، قدوته.

وأظهر الفيلم أن والد الشهيد استقبل نجله مع إبلاغه بكونه شهيد، ليسميه «خالد» أيضا، في رسالة لأن الشهيد خالد.