القوات المسلحة تنشر فيلم «بطل بيسلم بطل» احتفالا بيوم الشهيد

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، على موقع «يوتيوب»، منذ قليل، فيلما قصيرا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، بعنوان: «بطل بيسلم بطل»، وذلك تزامنا مع احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم.

بطولة الفريق عبد المنعم رياض

بدأ الفيلم بحديث عن بطولة الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وحرصه على التلاحم والتواجد وسط جنوده على جبهة القتال حتى استشهد على خط الجبهة يوم «9 مارس»، وهو اليوم الذي اتخذ يوما للشهيد والمحارب القديم.

شهادات أبطال القوات المسلحة

وتضمن الفيلم شهادات لعدد من أبطال القوات المسلحة على حرصهم على التلاحم وسط جنودهم، وبذل كل جهد للحفاظ على أمن مصر القومي.