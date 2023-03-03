«مستقبل وطن» يُنظم أكبر قافلة طبية مجانية شاملة لأهالي كفر الشيخ

تُنظم أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، أكبر قافلة طبية مجانية شاملة لأهالى المحافظة، يوم الثلاثاء المقبل، بمدينة كفر الشيخ، بحضور نُخبة متميزة من الأطباء المتخصصين، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.

يأتي ذلك، تحت إشراف الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ.

القافلة تضم عدداً من الأطباء المتميزين

وقال المحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، إن القافلة الطبية تضم عدداً من الأطباء المتميزين، وتضم مختلف التخصصات الطبية منها «الباطنة والكبد، والأطفال، والجلدية، والرمد، والجراحة العامة، وجراحة العظام، والنساء، والأورام والغدد الصماء، وصيدلية مجانية»، بالإضافة إلى وجود معمل تحاليل، لافتاً أنه سيتم استخراج صورة دم كاملة مع وظائف كبد وكلى وسكر عشوائى وضغط الدم مع وجود استشاري سكر وضغط وإذا تبين وجود إصابة سيتم تحويل الحالات على المبادرات الرئاسية أو على نفقة الدولة.

توفير مواصلات لنقل كبار السن والمرضى

وأوضح «جعفر»، أنه سيتم توفير مواصلات لنقل كبار السن والمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة من المدن والقرى وغيرهم من الأهالى إلى مقر القافلة المقرر إقامتها بجوار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة كفر الشيخ، مطالباً الأهالي بالاستفادة من القافلة خاصةً أنها فريدة من نوعها، ولن يتكلف المريض أي شئ حتى إتمام علاجه.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى يُنظمها الحزب فى جميع المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنين.