مصرع شاب أثناء عمله بورشة نجارة في طامية بالفيوم

لقي نجار في العقد الثالث من العمر، مصرعه صباح اليوم الجمعة، بعدما اخترق صاروخ كهربائي جسمه بالخطأ أثناء عمله في ورشة نجارة بإحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة للمشرحة.

بلاغ بمصرع نجار بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع نجار شاب أثناء عمله داخل ورشة نجارة بدائرة المركز.

صاروخ كهربائي اخترق جسمه

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة طامية، تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس المباحث، المباحث إلى مكان البلاغ، وتبينّ مصرع شاب يدعى شنودة جميل، 30 سنة، إثر اختراق صاروخ كهربائي جسده أثناء عمله داخل ورشة نجارة بقرية معصرة صاوي بدائرة المركز.

اختل توازنه أثناء قطع حديد

وأفاد العاملون مع النجار الراحل، في محضر الشرطة، أنّ الشاب المتوفى كان يعمل نجار باب وشباك، وجاء له أحد الأشخاص طالبًا منه قطع قطعة حديد، وأثناء قيامه بقطعها اختل توازنه وفقد التحكم في صاروخ كهربائي كان يستخدمه في القطع، حيث اخترق جسده وأنهى حياته على الفور.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى استدعاء سيارة إسعاف، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق وصرحت بالدفن فور إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.