إصابة عامل على يد زميله في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسوهاج

أصيب عامل في مخبز، على يد زميله، في مشاجرة بينهما تطورت لاستخدام الأسلحة البيضاء، في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي بلاغ من مأمور مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، بورود إشارة من مستشفى طما المركزي لمركز شرطة طما بوصول المدعو «السيد م ا ب» سن 30 عاما عامل بمخبز، يقيم بمرز طما، مصاب بجرح طعني أعلى الظهر من الناحية اليسرى، وآخر بالكتف الأيسر، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى المستشفى وبسؤال المصاب اتهم المدعو «عبد الرؤوف م م م» سن 26 عاما عامل بمخبز، ويقيم بذات الناحية بمركز طما بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض، كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات بينهما في العمل، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة «مطواة» بإرشادة وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.