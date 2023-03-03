كل ما تود معرفته عن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية

تمتلك مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، استاد رياضيا يسع 90 ألف متفرج، وتعد نقلةً نوعيةً لقطاع الرياضة في مصر، لما تمتلكه من إمكانات كبيرة، سواء من الناحية الإنشائية أو التسهيلات الرياضية المختلفة.

تفاصيل مهمة حول مدينة مصر الدولية

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نشر عبر صفحته الرسمية، تفاصيل مهمة حول مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، المؤهلة وفق معايير عالمية لاستضافة أكبر المحافل الدولية مثل دورة الألعاب الإفريقية ودورة الألعاب الأولمبية.

مكونات مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

وذكر المركز، أنه يوجد مقترح لأن تصبح المدينة هيئة اقتصادية لها مجلس إدارة يتشكل من مجموعة من الجهات المعنية ومدير تنفيذي لإدارة عمليات التشغيل، وتشتمل المدينة على مكونات إنشائية مختلفة وهي مجمع ميادين رماية «22 ميداناً» ومتحف رياضي وفندق ومبنى للمراسم والاستقبالات والاحتفالات وجدارية من الرخام تحمل تصميم التراث الرياضي المصري ومنطقة إدارية ومنطقة تجارية وقاعات مناسبات وأماكن انتظار السيارات.

استاد رياضي يسمع 90 ألف متفرج

وتشمل المدينة الرياضية استاد رياضيا يسع 90 ألف متفرج وصالة مغطاة تسع 8 آلاف متفرج وصالة مغطاة تستوعب 15 ألف متفرج، ومجمع اسكواش ومجمع حمامات سباحة أولمبي وملاعب تنس وفروسية، ومستشفى للطب الرياضي ومناطق للعائلات والأطفال ومسرح روماني.

الاهتمام بتطوير البنية التحتية للرياضة كان من أهم أولويات الدولة المصرية

وفي سياق متصل، أشار المركز إلى أن الرياضة تشكل واحدة من أهم ركائز التنمية للدولة المصرية، وفي سبيل ذلك فقد بذلت مصر العديد من الجهود لتحقيق الريادة المصرية في مجالات الرياضة، فالاهتمام بتطوير البنية التحتية للرياضة كان من أهم أولويات الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، إذ توسعت مصر في إنشاء العديد من المشروعات الرياضية وعلى رأسها المدينة الأولمبية التي تشكل بإمكاناتها الكبيرة نقلة نوعية في الرياضة المصرية.

ونوه إلى شبكة معلومات الرياضة التي تعتبر شبكة قومية تهدف لخلق بنية معلوماتية قوية للرياضة المصرية، يمكن من خلالها التعرف على أهم مؤشرات الرياضة المصرية، مؤكداً أن عملية التطوير انعكست بشكل مباشر على أداء مصر في البطولات الدولية المختلفة مثل دورة ألعاب البحر المتوسط واللي هنعرف خلالها عدد الميداليات اللي حققتها مصر في تلك البطولة.