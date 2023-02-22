مواعيد تشغيل أتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة النقل، مواعيد تشغيل أتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنَّه تمّ تجهيز 326 سيارة وجار استكمالها لتصبح 367 سيارة كحد أدنى، وتمّ إعداد خطة لزيادة أعداد السيارات طبقاً للتصاعد في الطلب على الخدمة، لافتة إلى أنَّها حريصة على توفير وسائل نقل جماعية صديقة للبيئة.

تفاصيل مواعيد تشغيل أتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة

وتعمل الشركات الخاصة على تشغيل أتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة من نقطة البداية وحتى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وعند العودة يتم استخدام المواصلات الداخلية لشركة «أكنا» للحافلات للوصول إلى المحطة الحافلات المركزية.

وبحسب تقرير رسمي من وزارة النقل، ستكون بداية تشغيل أتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف اليل وتعريفة الركوب من 18 إلى 45 جنيهاً طبقاً لطول المسافة.

عدد الأتوبيسات والميني باصات الخاصة بنقل الموظفين للعاصمة

كما تعاقدت وزارة النقل، مع عدد من الشركات لتوفير أتوبيسات وميني باصات لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية، فسيتم توفير 54 ميني باص من شركة ستار لاين للنقل الجماعي و117 من شركة أجياد انترناشيونال ترانس.

وأيضاً سيتمّ توفير 24 ميني باص من شركة جولدن باص للنقل البري و15 من شركة سيرز للنقل بالطاقة النظيفة و48 من شركة الإبراهيمية للنقل الجماعي و40 من شركة الأستاذ للنقل الجماعي و5 ميني باص من شركة البريق، و23 أتوبيس من شركة القاهرة للنقل الجماعي.

كما أوضحت وزارة النقل، أنه متبقي ميني باص سيتمّ توفيره من شركة سيرز للنقل بالطاقة النظيفة و19 ميني باص من الشركة الأستاذ للنقل الجماعي و16 من شركة البريق وخمس أتوبيسات من شركة القاهرة للنقل الجماعي.