مواصفات وصور أتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة.. أسعار التذاكر والمسارات

نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواصفات وصور أتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الاستعدادات المكثفة لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أنه يتم نقل الموظفين أول مارس المقبل، وتم توفير عديد من الأتوبيسات والمني باصات، لتسهيل عملية النقل.

مواصفات وصور أتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة

مواصفات وصور أتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة، تميزت بأنها صديقة للبيئة، وتعتبر ضمن وسائل النقل الأخضر المستدام الذكي، ومزودة بشاشات عرض ذكية وتحمل اسم «أتوبيس العاصمة»، فضلاً عن الإنترنت ومقاعد مخصصة لذوي الاحيتاجات الخاصة.

أتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة

تنقل الأتوبيسات المترددين على العاصمة، والموظفين من محطة الفنون والثقافة بالقطار الكهربائي الخفيف إلى كل أنحاء العاصمة والحي الحكومي.

صور أتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة

وفرت وزارة النقل، أيضا، عددا من الباصات لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية، من أبرزها ما وفرته إحدى شركات الاستثمار ومحطاتها:

البساتين

البساتين والطريق الدائري والتسعين الجنوبي والدائري الأوسطي، ويبلغ سعر التذكرة 28 جنيها.

الخليفة

صلاح سالم وكوبري الإبجاية والأوتوستراد والطريق الدائري والدائري الأوسطي محمد بن زايد الجنوبي، ويبلغ سعر التذكرة 28 جنيها.

المقطم

المقطم وموقف المقطم ومحور الشهيد وطريق العين السخنة والدائري الإقليمي، ويبلغ سعر التذكرة 28 جنيها.

مسار باصات نقل أخرى

الوايلي

الوايلي وطريق الأوتوستراد والطريق الدائري وطريق العين السخنة والطريق الدائري، ويبلغ سعر التذكرة 27 جنيها.

باب الشعرية

باب الشعرية وطريق الأوتوستراد والطريق الدائري والتسعين الجنوبي والدائري الأوسطي، ويبلغ سعر التذكرة 27 جنيها.