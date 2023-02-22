خطة تشغيل مواصلات داخلية في العاصمة الإدارية الجديدة.. اشتراكات بتخفيض 20%

حددت وزارة النقل، خطة متقنة لمواصلات داخلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تزامنا مع قرب نقل الموظفين إلى العاصمة، اعتبارا من أول مارس المقبل، موضحة أن هذه المواصلات تشمل وسائل نقل جماعية صديقة للبيئة بها كل معايير الأمان والجودة، فضلا عن تخصيص مقاعد بها لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

ملامح خطة تخصيص مواصلات داخلية بالعاصمة الإدارية

تمثلت ملامح خطة تخصيص مواصلات داخلية بالعاصمة الإدارية في عدد من المحاور، وضعتها وزارة النقل في تقرير رسمي وهي الآتي:

- تكليف شركة أكتا للنقل الجماعي بإدارة منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

- رفع جميع المسارات داخل العاصمة الجديدة.

- تصميم شبكة بعدد 24 مسار لربط جميع الأماكن الحيوية بالعاصمة بخطوط المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف.

- ربط زوار وقاطني العاصمة بخطوط المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف من داخل العاصمة إلى الخارج.

- تشغيل 2 مسار من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى الحي الحكومي من خلال 15 محطة وسيطة.

سعر المواصلات الداخلية بالعاصمة الإدارية

وحددت وزارة النقل سعر المواصلات الداخلية بالعاصمة الإدارية، موضحة أن سعر التذكرة لأتوبيسات النقل الداخلي من محطة الفنون والثقافة إلى الحي الحكومي 5 جنيهات واشتراكات بتخفيض 20%.

مزايا وسائل النقل الجماعي

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بجامعة بني سويف، لـ«الوطن»، إن نقل أي تكتل سكاني لمجتمع عمراني جديد يستلزم تهيئة هذا المجتمع جيدا وبالأخص وسائل الانتقال وطرح بدائل عديدة لها وهو ما نفذته ابالفعل وزارة النقل.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة، أن اتجاه الدولة حاليا هو النقل الأخضر المستدام الذكي الصديق للبيئة، متمثل في وسائل النقل الجماعي، موضحا أنها تسهم في تقليل الكثافات المرورية وتقليل نسب التلوث والحفاظ على شبكة الطرق وإطالة عمرها.

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