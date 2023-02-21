تفاصيل خطة النقل الذكي الداخلي في العاصمة الإدارية الجديدة

جهزت وزارة النقل والمواصلات منظومة متكاملة للنقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجرى تكليف شركة أكتا للنقل الجماعي بإدارة منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، ورفع جميع المسارات داخل العاصمة الإدارية الجديدة وتصميم شبكة بعدد 24 مسار لربط جميع الأماكن الحيوية بالعاصمة الإدارية بخطوط القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل وربط زوار وقاطني العاصمة بهذه الشبكة من داخل العاصمة وإلى الخارج.

15 محطة وسيطة

في تقرير لوزارة النقل، أكدت أنه جرى بدء الشتيغل التجريبي اعتبارا من 1 يناير 2023 بعدد 20 أتوبيس، والتشغيل لعدد 2 مسار من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى الحي الحكومي من خلال 15 محطة وسيطة.

تشمل منظومة النقل الذكي بالعاصمة أتوبيسات النقل الداخلي من القطار الكهربائي الخفيف «محطة الفنون والثقافة» إلى الحي الحكومي وسعر التذكرة 5 جنيهات، وعمل اشتراكات بتخفيض 20%، وشراء واستلام 20 أتوبيس غاز طبيعي من شركة مان قسطور.

استلام 30 حافلة كهرباء

ولتفعيل منظومة النقل الذكي بالعاصمة، جرى شراء واستلام 30 حافلة كهرباء هايجر من شركة جي بي غبور أوتو، ويجر حالياً لتجهيز لتشغيل تاكسي العاصمة بجوار أتوبيس العاصمة باستغلال 145 عربة كهرباء عائدة من شرم الشيخ.