أبرز تصريحات شيري عادل ببرنامج «معكم منى الشاذلي»

حلَّت الفنانة شيري عادل ضيفة ببرنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة «cbc»، وتحدثت خلال اللقاء في العديد من الأمور الفنية والشخصية، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك التصريحات.

علاقتها بزوجها طارق صبري بدأت بصداقة

-شيري عادل أكدت أن علاقتها بزوجها الفنان طارق صبري بدأت بصداقة منذ تعاونهما بمسلسل بنات سوبر مان، ثم تطورت هذه العلاقة إلى قصة حب.

-كنا مرتبين للزواج في الصيف وكان نفسي أعمل فرح كالبحر، فجأة طارق قالي يلا تتجوز دلوقتي.

-حصلت في الثانوية العامة على مجموع 98.9%، والتحقت بكلية التجارة.

-قدمت العديد من الأعمال الفنية أثناء دراستها الجامعية أبرزها: «حسن ومرقص» و«أمير البحار» و«بلبل حيران».

مسلسل «حكايات جروب الدفعة»

وحققت شيري عادل نجاحا كبيرا من خلال مسلسل حكايات جروب الدفعة والتي يشاركها في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم الشباب من بينهم محمد عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، شيري عادل، بسمة داود وأحمد ماجد، تأليف هاني سرحان وإخراج محمد عبد السلام.