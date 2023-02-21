شيري عادل: طارق صبري طيب جدا.. وحفل زفافنا قريبا

أعلنت الفنانة شيري عادل، موعد زفافها على الفنان طارق صبري، وذلك بعد إعلان ارتباطهما خلال الفترة الأخيرة.

موعد زفاف شيري عادل وطارق صبري

وقالت شيري عادل في برنامج «ET بالعربي»: «إن شاء الله حفل زفافنا قريبا جدا، ومن المرجح أن يكون في الصيف القادم، وطارق صبري طيب جدا، وحقيقي بني آدم مفيش زيه كتير».

نجاح شيري عادل في مسلسل «جروب الدفعة»

وفي سياق آخر، تحقق الفنانة شيري عادل نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال مشاركتها في مسلسل «جروب الدفعة»، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي حول مجموعة من الطلبة في إحدى الجامعات، تدور بينهم عدة أحداث مختلفة ومن خلالها يتم طرح مختلف المشكلات التي تواجه الشباب في هذه السن.

أبطال مسلسل جروب الدفعة

ويشارك في بطولة مسلسل جروب الدفعة: شيري عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، ماركو إدوارد، أسامة الهادي، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، محمد عادل، كريم صبحي، سامح السيد، تامر شلتوت.