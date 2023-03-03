هل منطقة الشرق الأوسط معرضة لتسونامي؟.. خبير زلازل ياباني يجيب

قال الدكتور هيرواكي ياماناكا أستاذ علم الزلازل في معهد طوكيو، إن ما يتم تداوله عن احتمالية حدوث تسونامي كبير في منطقة الشرق الأوسط على غرار ما حدث في اليابان في 2011 بسبب الزلزال الأخير الذي هز مُدن تركيا، غير صحيح على الإطلاق، إذ أن تسونامي الكبير الذي ضرب اليابان غير متوقع نهائيا حدوثه في منطقة الشرق الأوسط، كون معظم موجات تسونامي تحدث في المناطق الداخلية، ولا نتوقع حدوث تسونامي في تلك المنطقة.

«ياماناكا»: زلازل غير معتادة في البحر الصيني

وأضاف «ياماناكا»، خلال حواره عبر «سكايب»، في برنامج «العالم شرقًا»، والذي يعرض على قناة «القاهرة الإخبارية»: «لدينا زلازل في بعض المناطق الجنوبية في البحر الصيني ولكنها ليست معتادة وليست بشكل أفقي، لكنها تأتي بشكل رأسي، تسونامي الكبير الذي حدث في تلك المنطقة كان مفاجأة، ويحدث تسونامي عندما يقع الزلازل في البحر المتوسط، أو في المحيطات التي تنتج عنها تسونامي».

وتابع أستاذ علم الزلازل في معهد طوكيو، بأن اليابان تُعد أحدى الدول المعرضة للزلازل وتعاني الكثير من التلفيات أثناء وقوع الزلازل كما حدث في 2011 ، والذي تسبب في تسونامي هائل، بسبب وقوع الزلزال، والذي تسبب في خسارة 27 ألف من الأشخاص في اليابان، موضحًا أن الزلزال الذي ضرب تركيا تسبب في وقوع الآلاف من الضحايا، لذلك يجب على الجميع الانتباه لبناء المدن والمنشآت بشكل يحفظ سلامتها أثناء وقوع الزلازل.