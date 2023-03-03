فاروق الباز لـ«مصر تستطيع»: انقسام أفريقيا بسبب الصدوع بها «كلام فارغ»

علَّق العالم فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، على مخاوف من انقسام القارة الإفريقية، قائلا إن هذه الصدوع كبيرة للغاية وضخمة وبعضها واسع وأخرى طويلة للغاية وبعضها تقع في منتصف القارة.

لا يوجد شواهد بانقسام القارة

وأضاف «الباز»، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد فايق، أنه لا يتوقع أن تنقسم قارة أفريقيا نتيجة هذا الصدع، وستظل كتلة واحدة ولا يصح أن تنقسم كليا، ويوجد صدوع كثيرة في أفريقيا، ولا يوجد شواهد بوجود صدع سيقسم القارة من المنتصف، وهذا كلام فارغ.

وأوضح أن القارات عبارة عن كتل من القشرة الأرضية، وتتحرك فوق شيء لزج مثل الصخور الساخنة وتكون لزجة، بينما الصخور الصلبة التي فوق الصخور اللزجة وفي دوران الأرض حول نفسها بسرعة والجذب بين الأرض والكواكب والشمس يؤثر عليها أثناء الدوران ما تؤدي لتحركها بعض الشيء.

اصطدام أفريقيا بأوروبا كوَّن جبال الألب

ولفت إلى أن أفريقيا تتحرك شمالا واصطدمت بأوروبا لذلك تكونت جبال الألب، مثل الهند ككتلة من القشرة الأرضية كانت تتحرك شمالا واصطدمت في آسيا وكونت جبال الهيمالايا، وبالتالي كتل الكرة الأرضية يمكن أن تتحرك وبالفعل تحركت في قديم الأزل وأثرت على الكتل الموجودة في الأسفل وكونت الجبال المرتفعة.