رئيس «المحطات النووية» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: درسنا كل التحديات قبل بدء المشروع المصري

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن المشروع النووى المصري يواجه مجموعة من التحديات، ولكن الهيئة تعمل بكل جهدها لتحويل التحديات إلى فرص، لافتا إلى أنه جرى العمل مبكرا على دراسة التحديات التي تواجه المشروع ومن ثم العمل على اتخاذ فرص منها لتحسين بيئة العمل.

قانون إنشاء الهيئة

وأوضح «الوكيل» خلال حواره في برنامج «بصراحة» مع الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على قناة «الحياة»، أن التعامل مع التحديات جرى من خلال تقسيمها إلى عدة محاور منها المحور التشريعي والخاص بتعديل قانون إنشاء الهيئة، لتحقيق الديناميكية السريعة في عمل الهيئة وتخليصها من أي قيود وأعباء إدارية لا تتناسب مع المجال النووي.

دعم الاستقرار المالي

وأشار الدكتور أمجد الوكيل، إلى أن العمل جرى أيضا على دعم الاستقرار المالي للهيئة وتحويلها إلى هيئة جاذبة للاستثمار والعمالة، وزيادة البعد المعنوي والمالي للعاملين في المحطة والحفاظ على عدم استقطبها من أماكن أخرى، كما جرى العمل على تحقيق بيئة عمل مناسبة وتحقيق الوحدة المكانية لجميع العاملين وتوفير الأماكن المناسبة للعاملين لرفع مستوى أداء العاملين.