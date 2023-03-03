رئيس «المحطات النووية» يكشف لـ رانيا هاشم على قناة الحياة مراحل المشروع النووي المصري

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن الهيئة منذ توقيع عقودها في 11 ديسمبر 2017، وهي تعمل على قدم وساق لتحقيق الحلم النووي المصري، وتنفيذ المشروع طبقا للجداول الزمنية المقررة له، مضيفا أن المشروع النووي المصري يمر بـ 3 مراحل.

المشروع النووي المصري

وأوضح «الوكيل» خلال حواره في برنامج «بصراحة» مع الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على قناة «الحياة»، أن المشروع النووي المصري بدأ بمرحلة ما قبل الإنشاءات وهي المرحلة التحضيرية وبدأت في ديسمبر 2017، ومن خلالها جرى تبادل المعلومات والبيانات الأولية وإعداد تقرير الأمان الأولي الذي يضم نحو 36 ألف صفحة، وإعداد الوثائق اللازمة للإنشاء.

مرحلة ما قبل الإنشاء

وأشار الدكتور أمجد الوكيل، إلى أن مرحلة ما قبل الإنشاء ستستمر من عامين ونصف إلى 4 أعوام، وانتهت في يوليو 2020، ويليها مرحلة الإنشاءات التي جرى فيها تشييد المفاعل وتركيب المعدات ولمدة 5 أعوام ونصف لكل مفاعل، ثم مرحلة الاختبارات والبدء في التشغيل والتي تستمر لمدة عام، لافتا إلى أن مصر انتهت من مرحلة ما قبل الإنشاء، ودخلت لمرحلة الإنشاءات الكبرى للوحدتين الأولى والثانية.