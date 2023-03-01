أشرف زكي: المنافسة في انتخابات نقابة الممثلين ستخرج بأفضل صورة

قال الفنان أشرف زكي، المرشح لمنصب نقيب المهن التمثيلية في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، المقرر انطلاقها في الثالث من شهر مارس المقبل، إنها ستخرج في أفضل صورة بسبب قيمة وقامة المرشحين.

أشرف زكي يتنافس على النقيب ضد اثنين

وأوضح زكي لـ«الوطن» قائلا: «جميعنا نخوض الانتخابات من أجل رفع قيمة وشأن الفنان المصري، ونريد أن تخرج الانتخابات في أفضل صورة، ولذلك أرى أن الانتخابات ستخرج في صورة إيجابية تعكس قيمة الفنان المصري».

المقرر أن يخوض أشرف زكي المنافسة على مقعد النقيب أمام اثنين من أعضاء الجمعية العمومية وهما الفنان حلمي فودة والفنان أحمد السيد.

الانتخابات 3 مارس

يذكر أن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية سيضم ستة أعضاء يجرى اختيارهم في الانتخابات المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 3 مارس، وذلك من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

انتهت ولاية 6 أعضاء من النقابة وهم إيهاب فهمي، ونهال عنبر، وسامي مغاوري، وأشرف طلبة، ومصطفى حجاج وعفاف رشاد.

ويحق القانون ترشح أعضاء مجلس الإدارة لولاية أخرى، لذلك فقد ترشح كل من إيهاب فهمي ونهال عنبر وأشرف طلبة، وعفاف رشاد، بينما لم يترشح سامي مغاوري ومصطفى حجاج.

بينما ترشح آخرون على معقد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، كل من حكمت عاطف وعلي كمال، ومحمد عاشور، ولقاء سويدان، وهند عاكف، وأحمد بدير، ومحمد صلاح آدم، وصلاح طافش.