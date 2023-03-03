موعد إعلان نتيجة انتخابات نقابة الممثلين 2023.. 3 مرشحين لمقعد النقيب

موعد إعلان نتيجة انتخابات نقابة الممثلين 2023، سيكون في وقت متأخر من اليوم الجمعة، بعد ماراثون تصويت طويل شارك فيه مئات الفنانين لاختيار النقيب و6 مرشحين.

موعد إعلان نتيجة انتخابات نقابة الممثلين 2023

بداية التصويت كانت عند الساعة التاسعة صباح اليوم، وأعلنت اللجنة المشرفة موعد إعلان نتيجة انتخابات نقابة الممثلين 2023، بعد مد التصويت لمدة ساعة بسبب الإقبال الكبير، وسيكون الإعلان مساء اليوم بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات.

وأقيمت الانتخابات بعد انتهاء مدة 6 أعضاء وهم إيهاب فهمي، ونهال عنبر، وسامي مغاوري، وأشرف طلبة، ومصطفى حجاج وعفاف رشاد، والنقيب أشرف زكي.

موعد إعلان نتيجة انتخابات نقابة الممثلين 2023

ويسمح القانون بترشح أعضاء مجلس الإدارة لولاية أخرى، وهو ما استفاد منه 4 أعضاء، إذ قرر كل من إيهاب فهمي ونهال عنبر وأشرف طلبة وعفاف رشاد، الترشح مرة أخرى، بينما لم يترشح سامي مغاوري ومصطفى حجاج، وترشح أيضا على معقد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، كل من حكمت عاطف وعلي كمال ومحمد عاشور ولقاء سويدان وهند عاكف وأحمد بدير ومحمد صلاح آدم وصلاح طافش.

وعلى الرئاسة فيتنافس أشرف زكي وأحمد السيد وحلمي فودة.