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وصول أشرف زكي ولقاء الخميسي وإيهاب فهمي انتخابات نقابة المهن التمثيلية

كتب:

أحمد عبد الرحمن
11:28 ص | الجمعة 03 مارس 2023
أشرف زكي

أشرف زكي

وصل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الذي يخوض الانتخابات اليوم الجمعة، على مقعد النقيب أيضَا، داخل نادي النقابة بشارع البحر الأعظم.

وحضر من الفنانين لقاء الخميسي وإيهاب فهمي وهند عاكف للمشاركة في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.

يتنافس على معقد نقيب الممثلين، أشرف زكي، حلمي فودة، وأحمد السيد أبو موسى، وتجرى الانتخابات حتى الساعة الرابعة عصرًا.

انتخابات نقابة المهن التمثيلية

وتجرى انتخابات التجديد النصفي، على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس الإدارة، يوم الجمعة 3 مارس، اعتبارًا ومن المتوقع مُشاركة حضور عدد كبير من الفنانين.

وانتهت ولاية 6 أعضاء من النقابة، وهم: إيهاب فهمي، نهال عنبر، سامي مغاوري، أشرف طلبة، مصطفى حجاج، عفاف رشاد.

وترشح على مقعد أعضاء مجلس إدارة المهن التمثيلية، 12 شخصًا، وهم إيهاب فهمي، نهال عنبر، أشرف طلبة، عفاف رشاد، حكمت عاطف، على كمالو، محمد عاشور، لقاء سويدان، هند عاكف، أحمد بدير، محمد صلاح آدم، وصلاح طافش.

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