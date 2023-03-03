أسعار كرتونة رمضان 2023 في الأسواق والمعارض.. تبدأ من 55 جنيها

تقدم معارض أهلا رمضان والجمعيات الاستهلاكية والمحال التجارية كرتونة رمضان 2023 بأسعار مختلفة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار كرتونة رمضان 2023 التي تم طرحها خلال الآونة الأخيرة.

أسعار كرتونة رمضان 2023 في المحافظات

تبدأ أسعار كرتونة رمضان 2023 بمعارض «أهلا رمضان» من 100 جنيه، وفق ما أكدته سهير شرف مسؤولة الرقابة التموينية في محافظة المنوفية، في تصريحاتها لـ«الوطن»، مؤكدة أن كرتونة رمضان تحتوي على كافة السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة.

وأكد يحيى كاسب عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة رمضان تبدأ من 200 جنيه، مؤكداً أن محتوياتها تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية التي يطلبها المواطنين .

أسعار كرتونة رمضان في المجمعات الاستهلاكية 2023

وعن كرتونة رمضان 2023 في المجمعات الاستهلاكية، سجلت أسعار متفاوته، حيث تبدأ الأسعار من 55 جنيها للكرتونة وتصل إلى 136 جنيه وفق لمحتوى كل كرتونة من مواد غذائية، حيث تتوفر الكراتين وتشهد إقبالا متوسطا من المواطنين.

وفي المحال التجارية تفاوتت أيضا أسعار كرتونة رمضان 2023 بين 150 جنيها للكرتونة وصولا إلى 370 جنيها في عددًا من الهايبرات الشهيرة التي تقدم الكراتين شاملة كافة المواد الغذائية .