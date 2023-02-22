عروض وأسعار كرتونة رمضان 2023 بالمحال التجارية و«أهلا رمضان» بالمحافظات

بأسعار منخفضة، وسلع متعددة، تنافست العديد من المنافذ والهايبرات والسوبر ماركت في مختلف المحافظات، على تقديم أفضل عروض كرتونة رمضان 2023، حيث يقبل الآلاف من المواطنين على شرائها، إمّا بسبب رخص أسعارها، أو لتقديم يد العون والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية قُبيل انطلاق شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لعروض كرتونة رمضان التي أعلنت عنها المحال، ومنافذ أهلا رمضان 2023، والهايبرات، والجمعيات الخيرية، فإنّ أسعارها تبدأ من 55 جنيهًا، وتصل إلى 245 جنيهًا، حيث تختلف الأسعار بحسب الوزن والمواد الغذائية التي تحتويها الكرتونة والكميات والأوزان.

محتويات شنطة رمضان

وتضم مكونات كرتونة رمضان، أو «شنطة رمضان»، السلع الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها كل منزل، خصوصًا خلال أيام الشهر الكريم، حيث تحتوي الكرتونة على الأرز، والسكر، والمكرونة، والصلصة، والزيت، والفول، والسمنة، والبلح، والشاي والملح والشعرية.

عروض كرتونة رمضان 2023

وفيما يخص عروض كرتونة رمضان 2023، فإنّها جاءت في المحال التجارية والهايبرات والسوبر ماركت بعدة أوزان ومحتويات وأسعار كالتالي:

كرتونة رمضان 120 جنيهًا: وتحتوي على كيس أرز 900 جم، و3 كيس مكرونة 280 جم، وعبوة زيت خليط 700 مللي، و1 شاي ناعم 40 جرامًا، 1 كيس سكر 1 كجم، و1 صلصة طماطم 280 جرامًا. كرتونة رمضان الكبيرة ويبلغ سعرها 239.95 جنيه، وتحتوي على 2 كيلو أرز، و2 كيلو سكر، وكيلو مكرونة، و2 شاي 40 جم، وعلبة سمن 350 جرامًا، وكيس فول 500 جرام، وصلصة 280 جم، وزيت 700 مل، وكيلو بلح. وجاء سعر كرتونة رمضان 2023 الصغيرة ويبلغ سعرها 139.95 جنيه، وتحتوي على كيلو أرز، وكيلو سكر، و2 مكرونة 350 جم، وشاي 40 جم، وسمن 350 جم، وفول 500 جم، وصلصة 35 جم، وزيت 700 مل. وسجلت أرخص عروض كرتونة رمضان 2023، من أحد الهايبرات الكبرى بسعر 99.95 جنيه وتحتوي على 2 كيس مكرونة 300 جم، وزيت خليط 600 مل، وأرز 900 جرام، وسكر 900 جرام، وفول 300 جم، وملح 500 جم. كما توجد كرتونة رمضان 2023 بسعر 119.95 جنيهًا، وتحتوي على 5 أكياس مكرونة 300 جم، وزيت خليط 600 مللي، وأرز 900 جم، وسكر 900 جم، وفول 300 جم، وملح 500 جم.

عروض كرتونة رمضان في معارض أهلا رمضان

وطرحت الحكومة كرتونة رمضان 2023 بأسعار مخفضة في مختلف معارض أهلا رمضان 2023، فضلًا عن منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية، بأسعار تبدأ من 55 جنيهًا، والتي جاءت كالتالي:

كرتونة رمضان 55 جنيهًا: تحتوي على واحد من كل نوع، وتضم مكرونة، وسكر، وبرطمان صلصة، وزيت، وعبوة شاي، وسكر.

كرتونة رمضان 70 جنيهًا: وتحتوي على 2 كيلو مكرونة، وكيلو أرز، وزجاجة زيت، وكيلو سكر، وعبوة شاي، وكيس فول.

كرتونة رمضان 100 جنيه: وتحتوي على كيلو أرز، و2 كيلو مكرونة، وكيلو شعرية، وزجاجة زيت، وكيلو سكر، وبرطمان صلصة، وكيس ملح.

كرتونة رمضان 136 جنيهًا: وتحتوي على 3 كيلو مكرونة، وكيلو شعرية، ولتر زيت، وكيلو أرز، وبرطمان صلصة، و2 كيلو سكر، وعبوة شاي، وكيلو شعرية، وكيس فول، وكيس ملح.