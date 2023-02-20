أسعار كرتونة رمضان 2023 في المعارض والمجمعات الاستهلاكية.. تبدأ من 55 جنيها

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ أطنان كبيرة من السلع الغذائية المختلفة واحتياجات شهر رمضان فس جميع منافذ التموين والمجمعات اللاستهلاكية ومعارض أهلًا رمضان، خاصة كراتين رمضان التي تشهد كعادتها السنوية، إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين الذين يبحثون عن أفضل الأسعار في الأسواق.

وفي هذا الإطار، تحرص «التموين» على زيادة ضخ كراتين رمضان وبأسعار مختلفة في جميع منافذها والمجمعات الاستهلاكية، لتوفير كل احتياجات المواطنين، حيث تتنوع أسعار كرتونة رمضان وفقًا للكميات الموجودة بكلا كرتونة على حد.

أسعار كرتونة رمضان بالمجمعات الاستهلاكية وأهلًا رمضان

- تبدأ أسعار كرتونة من 55 جنيهًا، وتشمل سكر، و زيت، وأرز، ومكرونة 400 جرام، برطمان صلصة، عبوة شاي.

- كرتونة رمضان بـ70 جنيهًا، تتضمن كلًا من كيلو أرز، كيلو سكر، 2 كيلو مكرونة، زجاجة زيت، كيس فول، عبوة شاي.

- كرتونة رمضان بـ100 جنيه، وتتضمن 2 كيلو مكرونة، كيس أرز، كيس سكر، كيلو شعرية، زجاجة زيت، ملح، برطمان صلصة.

- كرتونة رمضان بـ136 جنيهًا، زجاجة زيت وزن كيلو، 3 كيلو مكرونة، كيلو أرز، 2 كيلو سكر، عبوة شاي، برطمان صلصة، فول، كيلو شعرية، ملح.

أسعار السلع الغذائية في أهلًا رمضان والمجمعات الأستهلاكية

- كيلو أرز بلدي 15 جنيهًا.

- كيلو أرز بسمتي 35 جنيهًا.

- كيلو الدقيق 15 جنيهًا.

- الزيت 750 مللي بسعر 36 جنيهًا.

- المكرونة 16 جنيهًا.

- الشاي وزن 8/1 كيلو 6 جنيهًات.

- كيلو سكر 17.5 جنيه.

- كيلو فول بلدي 30 جنيهًا.

- كيلو عدس أصفر 32 جنيهًا.

-كيلو عدس جبة 34 جنيهًا.