مواجهة نارية بين فريقي «حمادة إمام» و«عبد الوهاب» بنصف نهائي كابيتانو مصر

شهدت حلقة اليوم الجمعة، من برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON»، والمخصص لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وأطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ثاني مباريات الإياب في نصف النهائي.

وتجمع المباراة بين فريقي «حمادة إمام» بقيادة طارق السيد، و«محمد عبد الوهاب» بقيادة سارة حسنين، وسط أجواء تنافسية عالية.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية، واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

النهوض بالكرة المصرية

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب، التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.