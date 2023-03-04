تفاصيل مقتل شاب بسبب خلافات مالية بالقاهرة.. 4 متهمين أنهوا حياته

داخل إحدى شوارع منطقة دار السلام بالقاهرة، يسمع الأهالي صوت ارتطام قوي داخل الشارع، وفوجئوا بسقوط شاب من أعلى عقار، كانت الجثة على الأرض وسط بركة من الدماء، وعقب انتقال رجال الشرطة الى المكان تبين من خلال التحريات أن المجني عليه تعرض للقتل على يد 4 أشخاص، وتم إبلاغ رجال الشرطة بالواقعة والقبض على المتهمين واقتيادهم الى قسم الشرطة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

مسرح الجريمة

وفي مسرح الجريمة تم فرض كردون أمني وانتقلت الأدلة الجنائية للمعاينة، وناظرت جثمان الشاب المجني عليه وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه ومصاب بطعنتين في جسده في منطقة البطن والصدر، وأمرت بنقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

وقام رجال الشرطة بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة، ومن خلال تفريغ الكاميرات وسؤال شهود العيان تمكن رجال المباحث من تحديد المتهمين، وتبين أنهم 4 أشخاص وقتلوا المجني عليه محمد 18 سنة، بسبب خلافات مالية وبعدها ألقوه من أعلى العقار، وتم تحديد مكان تواجدهم وضبطهم واقتيادهم إلى قسم الشرطة، كما تجري جهات التحقيق تحقيقات موسعة في الواقعة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسن شومان المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن» أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».