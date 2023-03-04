محافظ جنوب سيناء يكشف موعد المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن بشرم الشيخ

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، موعد انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني لرياضة الهجن المقرر استضافته بمضمار الهجن بشرم الشيخ، موضحا أنه تقرر إقامة السباق في شهر مايو المقبل بعد عيد الفطر المبارك، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إن مضمار الهجن بشرم الشيخ أصبح جاهز تماما لاستضافة البطولة الدولية القادمة، حيث جرى إقامة سباقين تنشيطين بالمضمار بمشاركة أكثر من 1000 متسابق للتأكد من جاهزيته.

مقصورة كبار الزوار

وأكد محافظ جنوب سيناء أن كافة أعمال تطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ انتهت بنسبة 100% وجاهزة للافتتاح الفترة المقبلة، حيث تقرر افتتاح عدد من المشروعات بالضمار أبرزها مقصورة كبار الزوار التي تسع لأكثر من 100 شخصية، ومسجد المضمار بالإضافة إلى الانتهاء من إضاءة المضمار لإقامة تنافسات ليلية.

وتابع أنه كلف اللواء محمود السوليا، رئيس مدينة شرم الشيخ السابق، بمتابعة أعمال المضمار قبل انطلاق البطولة العربية مايو المقبل، خاصة أنه من المقرر أن يحضرها شخصيات دولية عربية من مصر والأردن والإمارات والسعودية.

1500 فدان

وقال اللواء خالد فودة إن مضمار الهجن بشرم الشيخ مقام على مساحة تقدر بحو 1500 فدان، وجرى تطويره بتكلفة إجمالية بلغت نحو 125 مليون جنيه، ويضم مضمار الهجن وحدة بيطرية للكشف عن المنشطات للجمال قبل انطلاق السباقات، وعزب الهجن هي أماكن مخصصة لإقامة وتدريب الجمال المشاركة في السباق.

وتابع المضمار يضم مسجدا لإقامة الصلوات، ومحال تجارية لعرض المنتجات والمشغولات البدوية، ومسرح لإقامة احتفالات، بالإضافة إلى قاعة اجتماعات.