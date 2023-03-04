مقتل وإصابة 7 أشخاص في قصف أوكراني على مقاطعة «دونيتسك»

أصيب 5 مدنيين، نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة دونيتسك، والتي أعلنت موسكو إثر استفتاء أُجري في عام 2022 ضمها إلى أراضي روسيا الاتحادية.

وأمس الجمعة، لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، جراء قصف أوكراني على مقاطعة دونيتسك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

تطوير طائرة مضادة للطائرات

من جانبه، قال مصدر مطلع، إن روسيا بدأت في تطوير طائرة مضادة للغواصات لتحل محل الطائرة «إل-38» السوفيتية، وستزود بمجموعة كبيرة من الأسلحة، ومن المقرر أن تكون مجهزة بمحركات «تي في 7-117» التوربينية.

من جانبها، قالت وسائل إعلام بريطانية، إن مقاتلا بريطانيا، عضوا في «الفيلق الدولي»، قُتل في فبراير الماضي، أثناء مشاركته في نقل الأسلحة والإمدادات إلى القوات الأوكرانية.

أكدت الولايات المتحدة وألمانيا، استعدادهما لمواصلة سياسة العقوبات ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، طالما يكون ذلك ضروريا، وقال بيان ختامي، صادر عقب لقاء عقد بين الرئيس جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، بواشنطن، إن المسؤولان بحثا جهودتقديم المساعدة الإنسانية والاقتصادية والسياسية والأمنية لأوكرانيا المستمرة.

مساعدة عسكرية جديدة أمريكية بـ400 مليون دولار

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، تقديم مساعدة عسكرية جديدة مكونة أساسا من الذخيرة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، أشار في وقت سابق، إلى ملاحظة أن «واشنطن» تواصل سياستها الهادفة إلى زيادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

من جانبها، أشارت السلطات الإيرانية، إلى عدد من الجنود البريطانيين أرسلوا إلى أوكرانيا منذ بداية اندلاع الأزمة في 2022، مشيرة إلى مقتل عدد كبير منهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي إطار قضية تفجيرات خطى الغاز الروسيين «السيل الشمالي 1 و2 »، قال الجنرال الفرنسي دومينيك ترينكان، إن عدم وجود أي استنتاجات تستند إلى نتائج 3 تحقيقات غربية في الانفجارات، قد يشير إلى قمع متعمد للنتائج.

بدوره، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اميس الجمعة، في مدينة «لفوف» غربي بلاده مع نظيره اللاتفي إيجلز ليفيتس، إعلانا مشتركا يؤكد دعم «ريجا» لدمج «كييف» في الاتحاد الأوروبي والتكامل الأوروبي الأطلسي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.