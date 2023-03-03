أمريكا تعلن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا اليوم

ستعلن «واشنطن»، اليوم الجمعة، حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إن المساعدات الجديدة ستضم الذخيرة بشكل أساسي، وخاصة لأنظمة الأسلحة الموجودة لدى القوات الأوكرانية حاليًا، بما في ذلك صواريخ لراجمات «هيمارس».

من جانبها، اعتقلت السلطات الأمريكية، مواطنين أمريكيين اثنين في مدينة «كانساس سيتي» يشتبه بتقديمهما تقنيات متعلقة بالطيران لروسيا، وفقا لما اعلنته وزارة التجارة الأمريكية على لسان مساعد اوزير التجارة الأمريكي لشؤون الرقابة على الصادرات، ماثيو أكسلرود.

«واشنطن»: لم نرصد تقديم «بكين» مساعدات فتاكة لـ«موسكو»

من جانبه، قال مسؤول أمريكي كبير، إن «واشنطن» لم ترصد أن «بكين» قدمت مساعدات فتاكة لـ«موسكو» حتى الآن، مضيفا إن الرئيس جو بايدن ومستشار ألمانيا أولاف شولتس سيناقشان التحديات التي تسببها الصين.

وأضاف المسؤول الأمريكي الكبير، أن أوكرانيا ستكون الملف الرئيسي في محادثات بايدن وشولتس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي روسيا، عكفت «لجنة التحقيق» على التحقيق في إساءة معاملة أسرى الحرب الروس من قبل الحكومة الأوكرانية، بعد احتجازهم في طقس بارد دون ملابس دافئة، فيما أشارت فيكتوريا سيرديوكوفامفوضة حقوق الإنسان في «مقاطعة لوجانسك» التي اعلنت «موسكو» على إثر استفتاء في 2022، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية»، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية: إلى احتجاز الجنود الأسرى في معسكر «زاباد-1» الأوكراني في الطقس البارد ومن دون ملابس دافئة.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس «الأمن القومي» الروسي، دميتري ميدفيديف، في بيان عبر «تليجرام»، إن تسليم طائرات حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى أوكرانيا وصيانتها في بولندا سيكون دخولًا مباشرا للتكتل في الحرب ضد روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

رئيس التشيك: يمكن لـ«فيينا» لعب دور الوسيط في الأزمة الأوكرانية

وفي التشيك، قال الرئيس ميلوس زيمان، بعد محادثات مع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، إنه يمكن لـ«فيينا» لعب دور الوسيط في الأزمة الأوكرانية بفضل وضعها المحايد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.