فيتنامية تحصد لقب ملكة جمال العالم «ميس إيكو 2023» بالغردقة

فازت ملكة جمال فيتنام «نجوين ثانه ها»، بلقب Miss Eco International 2023 في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة التي أقيمت فعالياتها على شواطئ الغردقة بمشاركة 70 متسابقة، واختتمت فعاليات المسابقة بحفل الإعلان عن الفائزة بجائزة ملكة جمال العالم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ملكة جمال العالم ميس إيكو

واختارت لجنة التحكيم برئاسة آمال رزق، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات المسابقة، ملكة جمال فيتنام «نجوين» لتفوز بجائزة ميس إيكو 2023، وجاءت الوصيفة الأولى من نيجيريا والوصيفة الثانية من موريشيوس والوصيفة الثالثة كمبوديا والوصيفة الرابعة الإكوادور.

وفازت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية سيدني ساليناس، بجائزة أفضل فستان سهرة، بينما فازت الفنانة الفنزويلية جوانا أبونتي، بجائزة ملكة جمال الأناقة، وفازت المكسيكية أندريا بلقب أفضل عارضة أزياء.

حفل الختام في القاهرة

وكشف محمد عيد، الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغردقة استضافت فعاليات المسابقة لمدة أسبوع قبل نقل حفل الختام إلى القاهرة والإعلان عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ميس إيكو 2023، بمشاركة 70 فتاة تمثل دول العالم، وبحضور سياحي كبير وعدد من وكالات الأنباء العالمية.

وأوضح «عيد» أن فعاليات المسابقة شملت حفلات وبرامج متنوعة ورحلات سياحية وزيارات للمعالم السياحية وعدة مسابقات متنوعة.