أسعار الفراخ في المحافظات اليوم.. «البانيه» يتراجع 50 جنيها خلال أسبوع

شهدت أسعار الفراخ في المحافظات تراجعا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بمقدار 20 جنيها للكيلو الواحد، ليتراوح سعر الكيلو اليوم بين 65 و69 جنيها بالمزارع، بعدما سجل 85 جنيها الأسبوع الماضي.

أسعار الدواجن اليوم في المحافظات

وأكد وائل محجوب، مدير الغرفة التجارية بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الدواجن شهدت انخفاضا كبيرا في الأسعار في الوقت الحالي، مقارنة بالأسبوع الماضي، مؤكداً أن سعر كيلو الفراخ يتراوح الآن بين 67 و73 جنيها للمستهلك، مؤكدا أن الفترة السابقة كان وصل سعر كيلو الدواجن للمستهلك بما يزيد عن 90 جنيها، مؤكداً أنه من المتوقع انخفاض أسعار الدواجن مرة أخرى.

جاب الله: تراجع أسعار الفراخ إلى 74 جنيها

من جانبه قال مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، في تصريحات لـ «الوطن»، أن أسعار الفراخ انخفضت في الآونة الأخيرة على مستوى البيع للمستهلك والذي يصل إلى 74 جنيها، كما أن الانخفاض أيضا في المزراع وصل إلى 68 جنيها، فضلا عن انخفاض أسعار الكتكوت، متوقعا هبوط الأسعار في الفترة المقبلة.

وأكدت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، وجود توقعات بانخفاض أسعار الدواجن قبل شهر رمضان المبارك.

سعر كيلو البانيه في المحافظات اليوم

وسجل سعر كيلو البانيه 150 إلى 165 جنيها، بينما كان قد وصل إلى أكثر من 200 جنيه في الفترة السابقة، حيث فقد أكثر من 50 جنيها في أسبوع واحد.

وجاءت أسعار الفراخ اليوم كالتالي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء 73 جنيها

سعر كيلو الفراخ الساسو 108 جنيهات

سعر كيلو الفراخ البلدي 103 جنيهات

سعر كيلو فراخ الأمهات الأبيض 74 جنيها

سعر كيلو البانيه 150 جنيها

سعر كيلو الأوراك 80 جنيها.