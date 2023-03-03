«شعبة الدواجن»: استقرار أسعار الفراخ البيضاء.. والكيلو يسجل 75 جنيها

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة، إن أسعار الدواجن البيضاء تشهد حالة من الاستقرار في الوقت الحالي، بعدما شهدت تراجعاً خلال الأيام الماضية بعد دخول شحنات من الدجاج البرازيلي للسوق المحلية.

وأوضح السيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن استقرار السعر جاء نتيجة وجود وفرة من الفراخ البيضاء مع زيادة الطلب على الدجاج المحلي، حيث سجَّل سعر الدواجن المحلية 68 جنيها من أرض المزرعة، بينما تصل للمستهلك بسعر 75 جنيها، كما أن سعر الكتكوت 18 جنيها.

طلب كبير على الدواجن المستوردة

وأضاف السيد أن هناك حجم طلب كبير على الدواجن المستوردة في ظل توافرها بشكل جيد في الأسواق، حيث يتراوح سعرها ما بين 65 إلى 70 جنيهاً حسب الوزن، كما أن حجم الطلب على الدجاج المحلي جيد، ولكن الكمية الموجودة في الأسواق من الدجاج المحلي لم تصل لذروتها بعد وتحتاج لبعض الوقت لنصل للاكتفاء الذاتي من الدجاج المحلي.

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة، إلى أن أسعار الدواجن تخضع للعرض والطلب مثل أي سلعة أخرى، فكلما ازداد العرض وانخفض الطلب كلما انخفض السعر، وعلى النقيض كلما ازداد الطلب مع انخفاض العرض كلما ازداد السعر.

استقرار أسعار الدواجن وعدم زيادتها حتى نهاية شهر رمضان

وأوضح السيد أنه من المتوقع استقرار أسعار الدواجن وعدم زيادتها حتى نهاية شهر رمضان، ودخول العيد الكبير، ثم يحدث انخفاض تدريجي في أسعار الدواجن لدخول قطاع جديد من الأمهات، حيث إن دورة الأمهات الجديدة تستغرق ما بين 4 إلى 6 أشهر، ثم بعد ذلك نصل إلى الاكتفاء الذاتي بتحقيق إنتاج 4 ملايين دجاجة يومياً.