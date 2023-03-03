أسعار الفراخ في بورصة الدواجن بالقليوبية.. تراجع «الساسو» 5 جنيهات

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، استقرارا في معظم الأصناف، بينما واصل سعر طبق البيض الأبيض والأحمر انخفاضه، وشهدت عمليات البيع والشراء إقبالا متوسطا من المواطنين.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم والكتاكتيت وطبق البيض والبط بأنواعه، وفق الأسعار المعلنة من بورصة الدواجن الرئيسية ببنها واتحاد منتجي الدواجن بالقليوبية.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم بالقليوبية

ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء الساسو 99 جنيها، وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 70 و71 جنيها، ولحم الفراخ الساسو الكيلو بين 99 و100 جنيه بانخفاض 5 جنيهات تقريبا، وسعر الفراخ البلدي الكيلو بين 98 و99 جنيها، وأمهات أبيض بين 64 و65 جنيها.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم

فيما بلغ سعر الكتاكيت وفق أسعار أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

- كتكوت أبيض عمر يوم 18.5 جنيه بانخفاض جنيه ونصف.

- كتكوت ساسو عمر يوم 15 جنيها.

- كتكوت بلدي حر عمر يوم 7.5 جنيه بانخفاض 50 قرشا.

- كتكوت فرنساوي بط عمر يوم 19.25 جنيه بانخفاض 25 قرشا.

- كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 31.50 جنيه.

- كتكوت بط مولارد عمر يوم 32.50 جنيه.

أسعار البط بأنواعه اليوم

وبلغ سعر البط بأنواعه ضمن أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

- بط فرنساوي 69 جنيها للكيلو.

- بط مسكوفي 89 جنيها للكيلو.

- بط مولارد 77 جنيها للكيلو.

أسعار كتكوت الرومي بأنواعه اليوم

وكشفت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، أن سعر كتكوت الرومي كالتالي:

- كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها.

- كتكوت رومي أسمر عمر يوم 12 جنيها.

- كتكوت سمان أيض هجين عمر يوم 4 جنيهات.

سعر طبق البيض اليوم

وبلغ سعر طبق البيض بأنواعه وفق أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم واتحاد منتجي الدواجن كالتالي:

- بيض أحمر كرتونة 30 بيضة 97 جنيها بانخفاض 5 جنيهات

- بيض أبيض كرتونة 30 بيضة 95 جنيها بانخفاض جنيهين

- بيض بلدي كرتونه 30 بيضة 102 جنيها.