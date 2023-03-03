استقرت أسعار الدواجن ومشتقاتها المختلفة في الأسواق، اليوم، مع إقبال على الشراء حيث يفضل المصريون اللحوم البيضاء نظرا لسهولة استخدامها في إعداد العديد من الوجبات.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3/3/2023، وفق بيان شعبة الدواجن.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 3/3/2023

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، وسجلت الفراخ البيضاء نحو 70 جنيهًا في البورصة، ويصل سعر الفراخ للمستهلك بقيمة 80 جنيهًا، كماسجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم نحو 90 جنيهًا في البورصة، ويصل سعر الفراخ للمستهلك بـ 100 جنيه.

سعر الفراخ البلدي اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم نحو 100 جنيه، ويصل سعر الفراخ للمستهلك إلى 115 جنيها للكيلو، كما سجلت أسعار الفراخ الأمهات اليوم نحو 70 جنيهًا في البورصة، ويصل سعر الفراخ للمستهلك إلى نحو 75 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه اليوم

وتراوحت أسعار البانيه اليوم في الأسواق بين 180 إلى 200 جنيه، حسب كل تاجر، وتراوح سعر الكتكوت اليوم الجمعة بين 19 والـ 23 جنيها.