تراجع أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم بالمحافظات

انخفضت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم بجميع المحافظات، انخفاضًا ملحوظًا، وسط توقعات باستمرار الانخفاض مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يزداد استهلاك الدواجن واللحوم فيه، وذلك بعد الإفراج عن كافة الأعلاف من الجمارك، فضلًا عن إلغاء الضرائب على المزارع لمدة 3 سنوات، مما ساهم بصورة كبيرة في تراجع أسعار الفراخ بجميع أنواعها.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم بجميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، وذلك بحسب ما أعلنت عنه البورصة العمومية للدواجن، وشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، تراجعًا ملحوظًا في أسعار الفراخ البيضاء، فضلًا عن أسعار الفراخ البلدي والساسو، مما أسعد قلوب الأهالي في جميع المحافظات، حيث جاء كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزارع: تراوحت بين 68 وحتى 69 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو اليوم في المزارع: تراوحت بين 104 وحتى 105 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم في المزارع: تراوحت بين 98 وحتى 99 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأمهات الأبيض اليوم في المزارع: تراوحت بين 64 وحتى 65 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

وفيما يخص أسعار الدواجن اليوم للمستهلك في جميع محال الفراخ بالمحافظات، وفقًا لـ "أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم"، فقد جاءت كالتالي، وفقًا لـتصريحات مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك: تراوحت بين 74 وحتى 75 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو اليوم للمستهلك: تراوحت بين 110 وحتى 115 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم للمستهلك: تراوحت بين 105 وحتى 106 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأمهات الأبيض اليوم للمستهلك: تراوحت بين 77 وحتى 78 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم

وفيما يخص أسعار الكتاكيت اليوم بمختلف أنواعها، بحسب أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم، فقد شهدت تراجعًا في الأسعار أسوةً بالفراخ، حيث جاءت كالتالي:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم: تراوح بين 20 وحتى 21 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو اليوم: يتراوح بين 15 وحتى 16 جنيهًا.

سعر الكتكوت البلدي الحر اليوم: يتراوح بين 7.5 وحتى 8 جنيهات.