تفاصيل وفاة شخص أثناء تلقيه عزاء والده بالغربية: «سعيكم مشكور»

«سعيكم مشكور»، كانت هذه الجملة آخر ما قاله محمد حماد، الذي توفي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تلقيه عزاء والده، والذي توفي مساء الخميس الماضي، في السرادق المقام بقرية شبرا ملس بمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، وحاولوا إسعافه ونقله إلى المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

وفاة شخص بعد رحيل والده

وقال رضا حماد، الشقيق الأصغر للراحل، خلال حديثه مع «الوطن»، إن شقيقه الكبير لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سرادق العزاء الخاص بوالده، وأنه يعمل تاجر كتان ويبلغ من العمر 60 عاماً، ولديه 4 أبناء «2 شباب و2 بنات»، وجميعهم في مراحل دراسية مختلفة، وزوجته متوفاة منذ 5 سنوات، وحرص على عدم الزواج مرة أخرى للاهتمام بأبنائه ومراعاة والده، حيث كانت تربطهما علاقة كبيرة وحزن بشكل كبير بعد وفاة والده، ولم يمر 24 ساعة حتى لحق به.

وصية الشقيق الأكبر

وأضاف أن شقيقه الأكبر كان دائما يتمنى الذهاب لأداء مناسك الحج، وأن يزوج أولاده، وكان يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض، موضحا «في الفترة الأخيرة تم حجز والدي داخل المستشفى لمدة شهرين، وأخي كان كان يقضي يرافقه يوميا، حتى توفي والدي الخميس الماضي، ولحق به أخي، ودفُن في القبر المجارو له، وكانت وصيته قبل لحظات من وفاته الاهتمام بأبنائه والعمل على استكمال دراستهم».

تشييع الجثمان

وأكد «حماد» أنه تم تشييع الجثمان مساء أمس الجمعة من مسجد الحاج شفيق بقرية شبرا ملس، بعد الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، في مشهد جنائزي مهيب وسط حالة من الحزن الشديد انتابت الجميع.