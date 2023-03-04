محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.. أيادٍ عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95% 

كشفت وزارة النقل والمواصلات تفاصيل مهمة حول محطة تحيا مصر «متعددة الأغراض» بميناء الإسكندرية، التي تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري، فبحسب تقرير للوزارة، من المنتظر أن تعمل بها أيادي عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95% الذي بدوره يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة 2000 فرصة عمل غير مباشرة.

تشتمل محطة تحيا مصر على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول وهي سيارات وبضائع عامة وحاويات، فضلاً عن قدرتها على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنوياً واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت.

تفاصيل مهمة حول محطة تحيا مصر

وفي تقرير لوزارة النقل والمواصلات، فتمثل محطة تحيا مصر إضافة كبيرة للموانى المصرية، فبها أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 متراً طولياً مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتتميز بعمق يصل إلى 17.50 متراً.

لم تقتصر جهود وزارة النقل حالياً على بدء أعمال التشغيل التجريبي بالمحطة، بل يتم حالياً عمل منطقة لوجستية في ظهير ميناء الإسكندرية بمساحة تصل إلى 273 فدان لتكون منطقة صناعية عالمية بخبرات صينية تشمل مصانع الكرتون والتعبئة والتغليف أي الصناعات الصغيرة المهمة.

كل ما تود معرفته عن تجارة الترانزيت في مصر

تجارة الترانزيت في مصر، من التجارات المهمة التي تهتم بها وزارة النقل، وتسهم في ذلك محطة تحيا مصر بدور كبير بجانب مواني مصرية أخرى، لأنها تعني تنزيل حاويات لا تشغل حيزاً، في منطقة لوجستية ويعاد شحنها بمراكب لمناطق أخرى، فوفق تقرير لوزارة النقل يسهم ميناء أكتوبر الجاف في تنمية هذه التجارة بنقل البضائع بالقطار الكهربائي السريع الذي يتم تنفيذه حالياً.

الترانزيت لا يشغل المواني أو وسائل مواصلات عديدة والعائد من هذه التجارة، بحسب تقرير وزارة النقل، «كبير» وهو إضافة على التجارة نفسها، فهو يستلزم محطات وأرصفة متطورة وأعماق كبيرة تسمح بدخول المراكب الكبيرة التي تحملها سفن عملاقة لدول مختلفة.

يعتبر ميناء شرق بورسعيد، من أبرز الموانىء لهذه التجارة لأنه مُنفذ من البداية بأعماق كبيرة، فضلاً عن وجود ما يقرب من 4.5 مليون حاوية في الميناء وحده.

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