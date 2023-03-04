إصابة طالب بكسر في الترقوة على يد زميله أثناء حصة الألعاب بمدرسة بالجيزة

أصيب طالب بكسر في عظمة الترقوة على يد زميله في مدرسة السعدية الجيزة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى 6 أكتوبر لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من «أحمد. أ» 44 عاما، سائق، وبصحبته نجله 13 عاما، طالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة السعدية، وأفاد بتضرر نجله من طالب زميل له بالمدرسة يدعى «محمد . م» بالصف الثاني الإعدادي لقيامه بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابته بكسر بعظمة الترقوة اليسرى وجرى عمل تثبيت للكسر بواسطة أسلاك معدنية، بسبب خلاف على لعب الكرة في حصة الألعاب، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.