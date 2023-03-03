فرص عمل للشباب في الجيزة.. اعرف الشروط المطلوبة للتقديم

أعلنت محافظة الجيزة، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إعلان جهاز رعاية الشباب بالمحافظة عن توافر فرص عمل بشركة للأنظمة الأمنية.

نوعية الوظائف المطلوبة بجهاز رعاية الشباب بالجيزة

وكشفت محافظة الجيزة عبر المنشور، نوعية الوظائف المطلوبة التي أعلن عنها جهاز رعاية الشباب بالمحافظة بشركة للأنظمة الأمنية وهي «مراقب أمن بقرية لاسيرينا بالعين السخنة».

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظيفة

وحددت محافظة الجيزة عبر المنشور، الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظيفة التي أعلن عنها جهاز رعاية الشباب بالمحافظة بشركة للأنظمة الأمنية، وهي كالآتي..

- المؤهل: بداية من محو الأمية.

- السن : من 18 إلى 45 سنة.

- مدة العمل : 12 ساعة

- الإجازات خلال الشهر: 24 يوم عمل و6 أيام إجازة.

- السكن: يوجد سكن مجانا داخل القرية

- نظام الوجبات: وجبتين

الحضور شخصيا لتقديم طلبات التوظيف بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وحددت محافظة الجيزة مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة أن الراغب في العمل عليه التوجه لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، لافتا إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبرأرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».

المتابعة بصفة دورية على معارض «أهلا رمضان»

من جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز على ضرورة المتابعة بصفة دورية على معارض «أهلا رمضان» لما تشهده تلك المعارض من إقبال كثيف من قبل المواطنين على مدار اليوم لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية والاستراتيجية للحفاظ على السلامة العامة لهم.