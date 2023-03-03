برنامج «أيمن وسكر» يسلط الضوء على أهرامات الجيزة في حلقة اليوم

شهدت حلقة اليوم، من برنامج «أيمن وسكر»، الذي يقدمه أيمن مصطفى، على قناة «ON» كل جمعة، جولة في أهرامات الجيزة والسرابيوم والهرم المدرج.

هروب النسناس سكر

وتناول أيمن مصطفى، وصديقه «عبد العظيم»، وجبه الإفطار وفي الخلفية تظهر الأهرامات الثلاثة، إلا أن صديقه «عبد العظيم» رفض تناول الإفطار لضياع النسناس «سكر» منهما.

وفاجأهما فردين يرتديان الزي الأفريقي وقاما بخطفهما، ونقلهما لزعيم القبلية، الذي قرر مساعدتهما في إرجاع «سكر» بشرط جلب «زعفران وريحان وتوجان وترتان» له ، وقررا في النهاية الفرار من القبيلة الأفريقية.

برنامج أيمن وسكر

وكشف أيمن مصطفى، من قبل عن تفاصيل برنامج «أيمن وسكر»، وقال إن الهدف منه هو تقديم صورة جديدة عن السياحة في مصر وجذب العديد من السياح إليها، ويستهدف البرنامج الطفل في المقام الأول، مؤكدًا أنه استعان بحيوان النسناس من أجل جذب الأطفال والكبار لمشاهدة البرنامج.