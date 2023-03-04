أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 1790 جنيها للبيع في محال الصاغة

أعلنت محال الصاغة، اليوم السبت، أسعار الذهب، ومنها عيار 21، إذ يحرص قطاع عريض على متابعة الأسعار بشكل يومي لمعرفة حركة الأسعار قبل بيع أو شراء المشغولات الذهبية.

وفي هذا الإطار، ترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم ومنها عيار 21، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر عيار 24 للبيع 2.046 جنيه والشراء 2.069 جنيه.

سجل سعر عيار 22 للبيع 1.875 جنيه والشراء 1.896 جنيه.

سجل سعر عيار 18 للبيع 1.534 جنيه والشراء 1.551 جنيه.

سجل سعر عيار 14 للبيع 1.193 جنيه والشراء 1.207 جنيه.

الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر عيار 21 لبيع 1.790 والشراء 1.810 جنيه.

سعر عيار 12 للبيع 1.023 جنيه والشراء 1.034 جنيه.

سعر الأونصة للبيع 63.622 جنيه والشراء 64.333 جنيه.

سعر الجنيه الذهب للبيع 14.320 جنيه والشراء 14.480 جنيه.

سعر الكيلو الذهب للبيع 2.045.714، والشراء 2.068.571 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في أسواق المال

وبشان أسعار الذهب في أسواق المال، سجلت الآتي:

أسعار الذهب عيار اليوم 241.835 جنيه، ما يعادل 59.73 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار اليوم 221.682 جنيه، ما يعادل 54.75 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار اليوم 211.606 جنيه 52.26 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار اليوم 181.376 جنيه ما يعادل 44.80 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار اليوم 141.070 جنيه ما يعادل 34.84 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار اليوم 12917.48 جنيه ما يعادل 29.86 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار اليوم 9688.11 جنيه ما يعادل 22.40 دولار أمريكي.

أسعار أوقية الذهب اليوم 57.067 جنيه ما يعادل 1.858 دولار أمريكي.

أسعار جنيه الذهب اليوم 12.845 جنيه ما يعادل 418.10 دولار أمريكي.

اسعار كيلو الذهب اليوم 1.834.953 جنيه ما يعادل 59.727 دولار أمريكي.