الذهب يواصل ارتفاعه عالميًا.. والأوقية بـ 1850 دولارا

تخطي سعر أوقية الذهب حاجز 1850 دولارا، في تعاملات صباح اليوم، ويعد هذا الشهر هو الأعلى خلال آخر ستة أشهر، حيث لم يتخط سعر الذهب هذا الرقم عالميا منذ 17 يوليو الماضي عندما سجلت الأوقية 1858.3 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم

ووفقا لما أعلنته شعبة الذهب اليوم، فإن أسعار الذهب في مصر سجلت ارتفاعا طفيفا في الأسعار، وبِيع الذهب عيار 24 بسعر 1920 جنيها للجرام، فيما بلغ الجرام عيار 21 الأوسع انتشارا 1680 جنيها، والجرام عيار 18 سعر 1440 جنيها، وارتفع سعر الجنيه الذهب 40 جنيها ليسجل 13440 جنيها، وطالب وائل سلام الخبير الاقتصادي من يرغب في شراء الذهب فهذا وقت مناسب للغاية خصوصا للمقبلين على الزواج.

البنوك المركزية اشترت 400 طن من الذهب

وأضاف سلام لـ «الوطن»، أن أسعار الذهب اليوم اتجهت نحو الصعود، تزامنا مع تراجع الدولار، وتوقعات المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، مشيرا إلى أن بيانات مجلس الذهب العالمي، أكدت في وقت سابق أن البنوك المركزية اشترت 400 طن من الذهب في الربع الثالث من العام الماضي، وهو ما يقرب من ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 241 طنًا الذي تم شراؤه في 2018، مشيرا إلى ان متوسط العائد على الذهب بأي عملة يتراوح بين 8 و10% في السنة.

تخصيص 10% إلى 20% من محفظتهم للذهب

وأضاف أن الذهب هو تحوط جيد جدًا من التضخم، وصيد كبير أثناء الركود وإضافة رائعة إلى المحفظة، متوقعا أن يواصل الذهب ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، مطالبا المستثمرين بتخصيص 10% إلى 20% من محفظتهم للذهب، للتحوط ضد ارتفاع التضخم الرهيب الذي يشهده العالم حاليا.