دفن أشلاء جثة منجد قُتل على يد زوج خطيبته السابقة في حلوان

استلمت أسرة المجني عليه أيمن عابد، 42 عاما، منجد، أشلاء جثته، من مشرحة زينهم، منذ قليل، تمهيدا لدفنها في مقابر العائلة بمنطقة حلوان، بعدما عُثر عليها في 7 أكياس بلاستيك وملقاة في منطقة مهجورة بكورنيش المعادي.

الواقعة البشعة حدثت منذ 12 يوما

قبل 12 يوما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا باختفاء منجد يدعى أيمن عابد 42 عاما، أثناء تواجده في المحل الخاص به بمنطقة حدائق حلوان، ومحل إقامته في منطقة كوتسيكا، وأضاف البلاغ بأنه توجد شبهة جنائية في الوفاة.

كشف غموض الجريمة

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من أقسام كل من المعادي وحلوان والبساتين، ومن خلال جمع المعلومات تبين أن وراء اختفاء المجني عليه هو زوج خطيبة المجني عليه السابقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه قبل عدة أشهر سمع أهالي المنطقة يرددون كلاما بوجود علاقة بين زوجته والمجني عليه، كما أنه تأكد من وجود مكالمات بينهما.

اعترافات المتهم وخطة استدراج المجني عليه

وتابع المتهم بأنه قرر التخلص من المجني عليه، وفي سبيل تنفيذ مخططه استأجر شقة بجوار محل المجني عليه، واستعان بسيدة اتصلت بالمجني عليه وطلبت منه أن يحضر لها في الشقة حتى يأخذ مقاسات «ركنة كنبة» ولم يتردد كثيرا وذهب إلى الشقة، وبمجرد دخولة سدد المتهم 6 طعنات في البطن للمجني عليه وللتأكد من وفاته سدد له 4 طعنات في الظهر، وأردف المتهم بأنه مزق الجثة ووضعها في 7 أكياس بلاستيك وتخلص منها في منطقة مهجورة بكورنيش المعادي، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي قررت حبس المتهم.