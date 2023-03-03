العثور على جثة فتاة داخل شقتها في مدينة نصر.. والتحريات: تسرب غاز

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة علة جثة متعفنة لفتاة داخل شقتها في مدينة نصر، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المتوفاة تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار.

بلاغ بالعثور على جثة متعفنة لفتاة داخل شقتها في مدينة نصر

تلقى مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال جرى تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة، وعقب استئذان النيابة العامة جرى الدخول إلى الشقة، وتبين وجود رائحة غاز، وجرى العثور على جثة فتاة «28 عاما» داخل الحمام، وفي حالة تعفن رمي كامل.

التحريات: تسرب الغاز سبب الوفاة

وكشفت التحريات عن أن الفتاة مقيمة بمفردها، وتوفيت بسبب تسرب الغاز، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.