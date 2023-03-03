العثور على جثة شاب مجهول الهوية داخل بالوعة صرف صحي بالزيتون

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية، داخل بالوعة للصرف الصحي بمنطقة الزيتون، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة إجراء تحليل البصمة الوراثية، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة شاب داخل بالوعة صرف صحي بالزيتون

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون، بلاغا من العاملين بالصرف الصحي، بالعثور على جثة طافية داخل بالوعة للصرف الصحي بدائرة القسم، وبالانتقال جرى انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها في حالة تعفن رمي كامل، واختفاء جميع معالمها بسبب وجودها فترة داخل مياه الصرف الصحي، وتبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من العمر.

التحريات: لا شبهة جنائية في الوفاة

وكشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت أن الوفاة حدثت بسبب سقوط الشاب في البالوعة أثناء سيره ليلا في الشارع، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.