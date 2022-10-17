4 أسباب أدت لخفض عجز الحساب الجاري 2021/2022.. منها عائدات قناة السويس

نجحت مصر في تحقيق انخفاض ملحوظ بعجز الحساب الجاري خلال العام المالي السابق 2021 /2022؛ وأرجع البنك المركزي المصري ذلك إلى ارتفاع متحصلات النقل، أهمها متحصلات قناة السويس وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، فضلًا عن تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي بلغ 4.4 مليارات دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن عجز الحساب الجاري بلغ 16.6 مليار دولار في العام 2021/2022، مقارنة مع 18.4 مليار دولار في العام 2020 /2021 بتراجع نسبته 10.2%.

عوامل ساهمت في انخفاض عجز الحساب الجاري:

فائض في الميزان التجاري البترولي

كشف البنك المركزي المصري، أن من أهم العوامل التي ساهمت في انخفاض عجز الحساب الجاري خلال العام المالي السابق 2021 /2022، تحقيق فائض 4.4 مليارات دولار في الميزان التجاري البترولي، مقابل عجز 6.7 ملايين دولار في العام 2020 /2021.

ارتفاع عائدات قناة السويس

أيضًا من بين العوامل التي، كان لها تأثير على انخفاض عجز الحساب الجاري خلال العام المالي السابق 2021 /2022، ارتفاع عائدات قناة السويس بنحو 18.4%، بعد أن سجلت 7 مليارات دولار في 2021 /2022، مقارنة مع 2020 /2021.

زيادة في تحويلات المصريين بالخارج

سجلت تحويلات المصريين بالخارج زيادة نسبتها 1.6%، خلال العام المالي السابق 2021 /2022، بإجمالي 32 مليار دولار، مقارنة مع 31.4 مليار دولار في 2020 /2021.

ارتفاع متحصلات النقل

وبلغت إجمالي متحصلات النقل 9.7 مليار دولار في العام المالي السابق 2021 /2022، مقارنة مع 7.5 مليار دولار في العام 2020 /2021، بنمو نسبته 29.3%.