هل تطرح البنوك شهادات ادخار بالعملات الخليجية قريبا؟.. خبير يوضح

بعد طرح أكبر بنوك القطاع الخاص من حيث الأصول في مصر؛ البنك التجاري الدولي، شهادة ادخار بـ3 عملات خليجية وهي الريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري، الثلاثاء الماضي، وهي الأعلى من حيث العائد على مستوى الجهاز المصرفي، أكد الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم سابقا طارق متولي على أنَّ البنوك المحلية ستعمل على إصدار الشهادات.

إصدار شهادات بالعملات الخليجية بعائد مرتفع غير مسبوق

قال طارق متولي، إنَّ إصدار البنك التجاري الدولي أوعية ادخارية أو شهادات مرتفعة العائد بعملات مرتبطة بالدولار، غير مسبوق، بل إنَّ غالبية البنوك لا تصرف إلا فائدة بنسب ضئيلة على الأوعية بالعملات الأجنبية القوية ومرتفعة القيمة.

وأضاف «متولي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ الشهادات الجديدة بـ3 عملات خليجية ترتبط بالدولار، وأنَّ فرق سعر الصرف ضئيل أو ثابت معظم الوقت، وبالتالي فهي أوعية ادخارية مضمونة ومنخفضة الخطورة وقادرة على جذب حجم كبير من السيولة بعائد مغري.

توقيت طرح شهادات العملات الخليجية مهم

ويرى الخبير المصرفي ونائب رئيس البنك السابق، أنَّ توقيت طرح مثل هذه الشهادات جيد، ويساعد على جذب رؤوس أموال بعيدًا عن ضخ الاستثمارات بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى، ما يدعم استقرار سعر الصرف في مصر، والتوجه نحو تنويع محافظ العملاء الاستثمارية.

وتوقع متولي، بأنّ تساهم تلك الخطوة غير المسبوقة في دفع البنوك الأخرى إلى إصدار أوعية بعملات أجنبية أو خليجية مرتفعة العائد لجذب سيولة، وستفتح آفاق جديدة للاستثمار مع العالم الخارجي عبر تحويل الحصيلة النقدية إلى قنوات استثمارية أخرى.

وتابع بأنّ البنوك تستطيع معاودة ضخ رؤوس الأموال تلك لإقراض مشروعات خارجية وتحقيق عائد مجزي لأصحاب هذه المنتجات الثلاث.