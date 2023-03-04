مدرب سباحة وربة منزل يحرران محضرا ضد «هوج بول» في الجيزة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من المدعو أحمد محمد 33 سنة مدرب سباحة، وفاطمة رمضان 28 سنة ربة منزل لتضررهم من القائمين على منصة هوج بول الإلكترونية التي تسمي HoGG pooL.

النصب على مدرب سباحة وربة منزل

واتهم مدرب السباحة وربة المنزل المنصة بطرح إعلانات لتوفير فرصة استثمار الأموال واستدراجهم بأرباح يومية وشهرية واستدراجهم عبر مجموعات على تطبيق الواتس آب وإرسال الأموال إليهم تقدر بـ63600 جنيه عن طريق محافظ فودافون كاش وإرسال عوائد الأرباح إليهم أيضا بنفس الطريقة.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.