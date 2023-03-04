تخفيضات مبادرة كلنا واحد في المحافظات.. اللحوم بـ100 جنيه

تشهد المحافظات تخفيضات هائلة في السلع، بمنافذ مبادرة «كلنا واحد»، وتسجل المواد المختلفة أسعارا تقل عن السوق الخارجية بنحو 30%، بالإضافة إلى عروض الفراخ واللحوم الصغيرة.

وتشهد المحافظات بجانب المنافذ الثابتة السيارات المتحركة التي تجوب الأحياء، معلنة عن وجود عروض على اللحوم والفراخ، ومختلف المنتجات التي تحتاجها الأسرة المصرية.

كيلو اللحوم المفروم 100 جنيه

ووفقاً للمعلن بواسطة المنافذ الثابتة والسيارات المتحركة، لمنافذ مبادرة كلنا واحد، فإن هناك دعما كبيرا، لحصول المواطن على سلعة بسعر مناسب حيث سجل كيلو اللحوم المفروم 100 جنيه، وطبق اللحوم 100 جنيه، والزبدة 90 جنيها، زبدة البقري والجاموسي.

طبق الأوراك 70 جنيهاً

طبق الأجنحة 50 جنيها

فرخة حشو عرض 130 جنيها

فرختين عرض 200 جنيه بدلاً من 260 جنيهاً

4 أطباق لحم موزة صغير بـ400 جنيه بدلاً من 520 جنيهاً

كيلو ونصف لحم بقرى صغير بمبلغ 200 جنيه بدلاً من 300 جنيه.

وتتواجد مبادرة كلنا واحد في محافظة السويس، كمنافذ رئيسية في المناطق الأكبر كثافة، حيث تتواجد المنافذ الثابتة بميدان الأربعين، بجوار مسجد الأربعين بشارع الجيش بحي الأربعين، والتي توفر مختلف السلع، من اللحوم والبقوليات والزيوت، كما يوجد منافذ ثابت في آخر شارع أحمد عرابي بميدان الأربعين أيضاً.

مبادرة «كلنا واحد» في مختلف الأحياء عن طريق السيارات المتنقلة

وتتواجد مبادرة كلنا واحد في مختلف الأحياء عن طريق السيارات المتنقلة، التي تجوب الأحياء، وتعلن عن منتجاتها، بشكل واضح، عن طريق مكبرات صوت مناسبة للسيارات.